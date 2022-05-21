По всій Україні на завтра оголошено штормове попередження

Завтра, 22 травня погода продовжить суттєво погіршуватися. По всій території України оголошено штормове попередження, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

"22 травня в Україні пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності (жовтий)" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні також в більшості західних районів, Вінницькій, Черкаській, Одеській, Миколаївській областях прогнозують штормовий вітер.

При цьому в північних, Полтавській та Харківській областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.