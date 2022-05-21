Грузія та США затвердили концепцію військової співпраці на 10 років

Представники міністерств оборони Грузії та США підписали у Тбілісі новий документ, який на десять років визначить співпрацю у військовій сфері, повідомляє Грузія Online.

Підписи під документом «Концепція ініціативи «Оборона та стримування» поставили перший заступник міністра оборони Лела Чиковані та заступник помічника міністра оборони США у Росії, Україні та Євразії Лора Купер.

«Цей рамковий документ покликаний визначити напрями нової ініціативи двосторонньої співпраці у сфері безпеки на найближчі роки», — йдеться у повідомленні прес-служби Міноборони.

Заступник міністра оборони Грузії зазначила, що оформлений документ є продовженням «Ініціативи щодо посилення оборони та заходів стримування для Грузії», яка була підписана у Тбілісі у жовтні 2021 року міністрами оборони Грузії та США.

Глава оборонного відомства Грузії Джуаншер Бурчуладзе на зустрічі з американською делегацією відзначив стратегічний характер співпраці зі США в оборонній сфері та подякував американській стороні за підтримку.

Двосторонні консультації високого рівня оборони між Грузією та США проводяться щорічно, для обміну інформацією, досвідом та розгляду конкретних напрямів взаємодії.