Прем'єр-міністр Португалії відвідав Ірпінь

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта прибув до України на запрошення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та відвідав Ірпінь, повідомляє Європейська правда.

Про візит Кошта розповів у своєму Twitter.

Прем'єр Португалії розпочав візит із відвідування Ірпеня, заявивши, що "не забуде" свою поїздку туди.

"Рівні руйнування та насильства абсолютно нищівні. Я став свідком жорстоких, довільних та невиправданих нападів. Війна завжди стосується безневинних людей. Сім'ї, у яких тут було життя, робота, їх район, змушені були покинути все, щоб спробувати врятувати своє життя. Найбільше мене вражає насильство проти мирних жителів", - наголосив португальський прем'єр-міністр.

I will never forget the visit to #Irpin . Рівень з destruction and violence є повноцінним розв'язанням. I testified evidence of vicious, indiscriminate і unjustified attacks. pic.twitter.com/f9f1Kmh9Ra — António Costa (@antoniocostapm) May 21, 2022

Глава португальського уряду заявив, що його візит відбувається на знак солідарності з Україною та її народом.