Прем'єр-міністр Португалії відвідав Ірпінь
Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта прибув до України на запрошення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та відвідав Ірпінь, повідомляє Європейська правда.
Про візит Кошта розповів у своєму Twitter.
Прем'єр Португалії розпочав візит із відвідування Ірпеня, заявивши, що "не забуде" свою поїздку туди.
"Рівні руйнування та насильства абсолютно нищівні. Я став свідком жорстоких, довільних та невиправданих нападів. Війна завжди стосується безневинних людей. Сім'ї, у яких тут було життя, робота, їх район, змушені були покинути все, щоб спробувати врятувати своє життя. Найбільше мене вражає насильство проти мирних жителів", - наголосив португальський прем'єр-міністр.
Глава португальського уряду заявив, що його візит відбувається на знак солідарності з Україною та її народом.
"Ми засуджуємо варварське вторгнення Росії. Португалія підтримує Україну", – заявив Кошта.