У Німеччині зафіксували вже три торнадо

Територією Німеччини в ніч на суботу пронеслися урагани, смерчі і навіть три торнадо, що призвело до жертв, повідомляє Укрінформ.

Про це свідчить метеопортал Wetter.de.

У багатьох місцях є численні поранені, за даними рятувальників, не менше 43 людей і щонайменше один загиблий.

Особливо сильно постраждала земля Північний Рейн-Вестфалія, де для ліквідації наслідків негоди було задіяно понад 7 500 екстрених служб пожежної бригади.

Наразі у Німеччині підтверджено три торнадо.

Ураганні пориви вітру – до 115 км/год – зафіксовані також у землях Саксонія, Баварія, Мекленбург-Передня Померанія, а також поблизу Берліна. В епіцентрах торнадо швидкість вітру, ймовірно, сягала від 250 до 300 км/год.

Шторм втратив у суботу інтенсивність, але все ще залишається небезпечним, попереджають метеорологи.

Як повідомлялося, внаслідок урагану, який пронісся сьогодні вночі у Німеччині, не втримався навіть шпиль однієї з місцевих церков.