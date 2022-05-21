В Австрії виступили проти виключення РФ з усіх міжнародних співтовариств

Австрія виступає проти виключення Росії з усіх міжнародних співтовариств. Країна вважає, що це унеможливить діалог між державами, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить інтерв'ю міністра закордонних справ Австрії Олександра Шалленберга італійському виданню Corriere della Sera.

За його словами, країни, зокрема й європейські держави, повинні мати можливість діалогу, тому виключення будь-кого з міжнародних платформ стає загрозою для дипломатії.

"Було б некоректно виключати Москву з усіх майданчиків міжнародного діалогу... Австрія завжди була країною, яка вміла розмовляти з усіма. Відень є резиденцією ООН – єдиною в Європейському союзі, резиденцією ОБСЄ, яка є найважливішою платформою для контактів із росіянами та білорусами. очікування були низькими, але якщо є можливість віч-на-віч з лідером поговорити про військові злочини, порушення міжнародного права, то варто спробувати", - сказав Шалленберг.

Водночас, він додав, що Австрія зберігає військовий нейтралітет, а не політичний. Тому країна підтримує всі заходи для економічного тиску на РФ, які було вжито Євросоюзом. Глава МЗС нагадав, що Австрія підтримала попередні п'ять пакетів санкцій і зробить свій внесок у черговий.

Нагадаємо, Австрія поставила російському "Газпрому" ультиматум і заявила, що забере підземні сховища у Зальцбурзі.