Зеленський: Україна очікує на нову потужну оборонну допомогу від США

Президент Володимир Зеленський подякував Президенту США Джо Байдену за підписання закону про додаткову підтримку України і зазначив, що Україна очікує на нову потужну оборонну підтримку, повідомляє Укрінформ.

Про це Зеленський написав у Твіттері.

"Дякуємо Президенту США Джо Байдену за підписання закону про додаткову підтримку України. Лідерство США, Президента Байдена та американського народу у підтримці у боротьбі проти російського агресора важливо. Чекаємо на нову потужну оборонну допомогу. Сьогодні вона як ніколи потрібна", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, Президент США Джо Байден підписав закон про виділення додаткових асигнувань Україні – 2022, який дає змогу застосувати з бюджету країни близько $40 мільярдів з метою реагування на агресію Росії проти України.