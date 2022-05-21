ГУР: Жителі ОРДЛО стали активніше співпрацювати з українською розвідкою

Мешканці окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей активізують співпрацю з розвідувальними та правоохоронними органами України, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки МО України.

"На фоні військових невдач та втрат живої сили, яких кожного дня зазнають окупаційні війська, населення Донбасу намагається саботувати вказівки загарбників та уникати будь-якої співпраці з органами окупаційної влади" , — йдеться у повідомленні.

Як зазначають розвідники, після повного розгрому захисниками України кількох підрозділів, до складу яких входили насильно мобілізовані мешканці Донбасу, чоловіки з Донеччини та Луганщини, навіть попри загрози арештів, категорично відмовляються воювати в збройних силах РФ.

"До російських окупаційних адміністрацій з Москви надійшла термінова вказівка проводити невідкладні заходи з підняття бойового духу окупантів у військових підрозділах та серед населення тимчасово непідконтрольних Україні територіях. Завезені до Донецька та Луганська російські пропагандисти вже знімають агітаційні ролики та фільми про успіхи та перемоги, організовують концерти та створюють музеї бойової слави" , — повідомили в ГУР МО України.

Зазначається, що нещодавно в так званому «МВД ДНР» відкрилася виставка «Нацизм на Украине». Окупанти намагалися видати предмети часів Другої світової війни за особисті речі сучасних захисників України.