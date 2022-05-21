ДПСУ: на Київщині затримали диверсанта

Прикордонники затримали можливого члена ДРГ у Київській області. У телефоні чоловік зберігав маршрути руху до РФ та Білорусі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

"У Київській області прикордонники затримали можливого учасника ДРГ. Під час перевірки, у мобільному телефоні чоловіки виявили матеріали антиукраїнського характеру, листування та підписку на канали російської пропаганди", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними прикордонників, чоловік зберігав мобільні номери громадян РФ та маршрути руху до РФ та Білорусі.

Як повідомлялося, на Сумщині прикордонники затримали двох громадян Афганістану, які незаконно перетнули кордон з Росії в Україну в пішому порядку. Чоловіки за допомогою GPS-навігатора прямували до української столиці, а кінцевим пунктом їхньої подорожі мала бути одна з країни ЄС.