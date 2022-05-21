Ляшко: на захоплених територіях України знаходяться 235 лікарень

На тимчасово захоплених територіях України знаходяться 235 медичних закладів та понад 20 бригад екстреної медичної допомоги, повідомляє Новое время.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на засіданні уряду.

За його словами, МОЗ надало персоналу лікарень рекомендації щодо роботи в умовах окупації, оскільки окупанти з кожним днем все більше тиснуть на керівництво установ.

Ляшко зазначив, що тим лікарням, де є зв'язок із керівництвом, продовжили режим виплат.

За лютий-травень медустанови у Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях отримали понад 5,2 млрд гривень за Програмою медичних гарантій.

"Левова частка медустанов на окупованих територіях, з якими ми маємо зв'язок, уже забезпечила виплату заробітної плати медикам. Тільки по 18 закладах у нас відсутні дані про виплату заробітної плати за квітень, оскільки їхнє керівництво не виходить на зв'язок. Щодо вирішення цього питання ми вже співпрацюємо з військовими адміністраціями" , - зазначив Ляшко.

Міністр додав, що найбільшою проблемою є забезпечення регіонів у тимчасовій окупації необхідними ліками. Росія блокує постачання ліків, у тому числі й життєво необхідних з підконтрольних Україні територій.

"Складнощі, що штучно склалися, для доставки ліків, і пов'язаний з цим їх дефіцит, а також проблеми з паливом, використовуються окупантами як один із способів примусу до взаємодії з ними" , - резюмували в МОЗ.

З початку повномасштабного вторгнення Росії окупанти пошкодили сотні українських лікарень, частина їх повністю зруйнована.