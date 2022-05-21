Зеленський чекає від зустрічі "Рамштайн-2" рішення щодо систем залпового вогню MLRS

Президент України Володимир Зеленський очікує від онлайн-зустрічі міністрів оборони понад 40 держав світу, що відбудеться у понеділок, рішення про передачу Україні американських реактивних систем залпового вогню MLRS, повідомляє Укрінформ.

Про це глава Української держави заявив на спільному брифінгу із прем'єр-міністром Португалії Антоніу Кошту у Києві.

«Такі зустрічі – це вже позитивний результат… Ми очікуємо на позитив на постачання MLRS. Я не маю секретів. Ми звертаємося до всіх країн щодо постачання MLRS-систем, завдяки яким Україна зможе забрати ініціативу та звільняти свою територію», – зазначив він.

Він звернувся до представників країн, які бояться надавати Україні відповідне озброєння начебто через можливе використання його для наступу на Росію. Зеленський нагадав, що українці ведуть війну на своїй території.

«Якщо хтось із країн Європи звик, що Донбас – це окупована територія Росії, то я хочу сказати, що це не дуже гарна звичка. Це наша територія», – наголосив глава Української держави.

Зеленський також розповів, що Російська Федерація на різних рівнях шантажує держави світу через передачу України MLRS-систем.

«Не треба боятися – треба поєднуватися. Об'єднання – те, чого боїться Російська Федерація. Вона побоюється міцного об'єднання, що Європейський Союз та Сполучені Штати діятимуть як один організм. Для нас це дуже важливе. Нам дуже потрібна предметна допомога», – наголосив Президент.

Як повідомлялося, група з більш ніж 40 країн збереться у понеділок, 23 травня, в режимі онлайн, щоб обговорити подальшу оборонну підтримку України.

Раніше США створили центр управління в німецькому Штутгарті, який управляє мережею з більш ніж 40 країн-партнерів та союзників, які проводили зустріч у Німеччині на базі Рамштайн та надавали оборонну допомогу Україні.