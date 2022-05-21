Кім: окупанти завдали ракетного удару по Миколаївській області

Російська армія сьогодні, 21 травня, завдала ракетного удару по Миколаївській області. Внаслідок атаки було знищено базу будівельної компанії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа із сильним задимленням. Окрім будматеріалів, згоріли заправна станція та інші склади.

"Не хочуть, щоб ми будували. Нас це засмучує, але не зупинить", - зазначив Кім.

Нагадаємо, що сьогодні окупанти також завдали ракетного удару по об'єкту військової інфраструктури на Рівненщині.

Окрім того, українські сили ППО збили ворожу ракету над Вінницькою областю.