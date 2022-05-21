Губернатор Курської області знову заявив про обстріл

Губернатор Курської області знову заявив про обстріл
Фото: Facebook

Губернатор російської Курської області Роман Старовойт знову заявив про обстріл, повідомляє Українська правда.

Про це Старовойт повiдомив у Telegram.

"Обстріл у Глушківському районі.
Стріляли з мінометів та артилерійських знарядь. Основний удар припав по Попово-Лежачі.
Зважаючи на все, супротивник цілився в місцеву машинно-тракторну станцію. Проте техніку звідти було заздалегідь виведено".

Він застерігає, що обійшлося без пошкоджень та постраждалих.

17 травня Старовойт заявляв, що прикордонне село Олексіївка було обстріляне з "великокаліберної зброї".

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