Губернатор Курської області знову заявив про обстріл

Губернатор російської Курської області Роман Старовойт знову заявив про обстріл, повідомляє Українська правда.

Про це Старовойт повiдомив у Telegram.

"Обстріл у Глушківському районі.

Стріляли з мінометів та артилерійських знарядь. Основний удар припав по Попово-Лежачі.

Зважаючи на все, супротивник цілився в місцеву машинно-тракторну станцію. Проте техніку звідти було заздалегідь виведено".

Він застерігає, що обійшлося без пошкоджень та постраждалих.

17 травня Старовойт заявляв, що прикордонне село Олексіївка було обстріляне з "великокаліберної зброї".