Губернатор Курської області знову заявив про обстріл
Губернатор російської Курської області Роман Старовойт знову заявив про обстріл, повідомляє Українська правда.
Про це Старовойт повiдомив у Telegram.
"Обстріл у Глушківському районі.
Стріляли з мінометів та артилерійських знарядь. Основний удар припав по Попово-Лежачі.
Зважаючи на все, супротивник цілився в місцеву машинно-тракторну станцію. Проте техніку звідти було заздалегідь виведено".
Він застерігає, що обійшлося без пошкоджень та постраждалих.
17 травня Старовойт заявляв, що прикордонне село Олексіївка було обстріляне з "великокаліберної зброї".