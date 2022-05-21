Глава ОВА: Донецька область скорочує комендантську годину

В Донецькій області скорочують тривалість комендантської години. З 23 травня вона діятиме з 21:00 до 05:00, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.

"Щойно підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині. З понеділка, 23 травня, обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 21:00 до 05:00" , - написав Кириленко.

Своєю чергою він закликав всіх дотримуватися встановлених правил, оскільки це питання особистої та громадської безпеки.

Правила комендантської години

Зазначимо, на території, де запроваджено комендантську годину, забороняється перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів.

Також в комендантську годину необхідно дотримуватися правил світломаскування.

Без перепусток під час комендантської години на вулицях та в інших громадських місцях дозволено перебування та рух транспортних засобів ЗСУ, Держспецтрансслужби, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, СБУ, ДФС, ДМС, ДСНС, а також транспортним засобам спеціалізованого призначення, які виконують невідкладне службове завдання, за умови ввімкнення спеціальних світлових сигнальних пристроїв.