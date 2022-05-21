Посол ЄС: підтримка членства України серед європейців зростає

Голова представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікас вважає, що увага до України у ЄС не впаде навіть попри те, що зараз в новинах це стає менш помітним питанням, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив у неділю під час публічної дискусії з керівницею Страткому ЄС Мартиною Більдзюкевич.

Посол погодився, що місце України у європейській медіакартині неуникно зменшується, хоча лишається доволі високим.

"Ви праві, це відбувається. Це людська натура. Люди – це істоти, які швидко звикають до багато чого. І тому ми вже бачимо, що новини про війну прости України стають менш помітними у медіа" , - заявив він. , - заявив він.

Утім, Матті Маасікас висловив упевненість у тому, що цей процес не зайде занадто далеко через тиск європейських громадян:

"Підтримка українського членства серед населення ЄС зростає, і це дає мені підстави, що люди в Європі не дадуть урядам забути про Україну"

Голова представництва ЄС додав, що увага до України також буде зберігатися через вплив російської агресії на європейців, адже "війна впливає на всіх нас, на континент і на весь світ".

Посол також підкреслив, що заявка України щодо членства в ЄС має настільки важливе значення для українського суспільства, що це запитання лишається найважливішим для у відносинах України та ЄС.