ВООЗ: у світі виявили 80 випадків зараження віспою мавп у 11 країнах

У світі виявили 80 підтверджених випадків зараження віспою мавп в 11 країнах. Ще 50-знаходяться на стадії вивчення, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

"Недавні спалахи (віспи мавп - ред.), зареєстровані в 11 країнах, нетипові, оскільки відбуваються в не ендемічних країнах" , - йдеться в заяві.

У ВООЗ додали, що на цей момент підтверджено близько 80 випадків зараження мавпячою віспою, ще 50 - розслідуються. В організації підкреслили, що в міру розширення епідеміологічного нагляду не виключено збільшення кількості нових хворих.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ допустили можливість зростання захворюваності на віспу мавп цього літа.

Зазначимо, на сьогодні відомо про випадки захворювання мавпячою віспою в Австралії, Бельгія, Франція, Німеччини, Італії, Ізраїль, Португалії, Іспанії, Швеції та Великобританії.