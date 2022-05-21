ДПСУ: російський вертоліт обстріляв території між Сумщиною та Харківщиною
Російський вертоліт обстріляв територію між Харківською та Сумською областями, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Державна прикордонна служба.
"Ворожий вертоліт завдав ракетного удару по околиці одного з населених пунктів на межі між Харківською та Сумською областями".
Прикордонники підтверджують також, що пообіді з території Росії Сумщину обстріляли з "Градів". Нараховано біля півтора десятка пострілів.
Також зафіксовано мінометні обстріли у напрямку сіл Грем‘яч, Миколаївка та Кучерівка.