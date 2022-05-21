Зеленський: РФ заблокувала в українських портах понад 20 млн тонн зерна

Російська Федерація заблокувала в українських портах понад 20 мільйонів тонн сільськогосподарських культур, повідомляє Укрінформ.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив на спільному з прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою брифінгу у Києві.

"Росія заблокувала майже всі порти. Усі, скажімо так, морські можливості експорту харчової продукції – нашого зерна, ячменю, соняшника та іншого... 22 мільйони тонн сьогодні заблоковано Російською Федерацією", – сказав Президент.

Крім того, Зеленський заявив, що Росія краде та вивозить українські культури. За його словами, у влади є розуміння, куди надходить викрадена продукція. Він уточнив, що робота з цього питання продовжується на рівні Міністерства закордонних справ України.

Глава держави наголосив на необхідності розблокувати українські порти для попередження продовольчої кризи у світі. Зеленський зазначив, що це можна зробити різними шляхами, зокрема, військовим. У цьому контексті глава держави поінформував, що звертається до міжнародних партнерів із проханням надати потрібну зброю.

Як повідомлялося, Україна виробляє суттєву частку світового продовольства, але не може поставити на світовий ринок рекордні осінні врожаї через війну, розв'язану Росією. Експорт зерна обмежений до 500 тисяч тонн на місяць, порівняно з 5 мільйонами тонн до війни. Це, за даними Мінагрополітики, спричиняє втрати в 1,5 мільярда доларів.