Росія заборонила в'їзд Байдену, Харріс, Блінкену та ще 960 американцям

Російська влада склала список з 963 громадян США, яким заборонено в'їзд до Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це в суботу 21 травня МЗС РФ опублікувало спеціальну заяву.

У відомстві Лаврова пояснили, що пішли на такий крок у відповідь на санкції з боку США "і у зв'язку з запитами, що надходять, про персональний склад нашого національного стоп-листа".

У Москві впевнені, що завдають цим збитків для Штатів.

"Ворожні дії, що вживаються Вашингтоном, які б'ють бумерангом по самих же США, будуть і надалі отримувати належну відсіч", - заявили російський дипломати.

МЗС представило список з 963 громадян, який включає зокрема президента США Джо Байдена, держсекретаря Ентоні Блінкена, директора ФБР Крістофера Рея та інших американських посадових осіб, про заборону на в'їзд яким МЗС Росії вже оголошував раніше.

Також до списку входять віце-президент Камала Харріс, син президента США Хантер Байден, директор ЦРУ Вільям Бернс, кілька американських міністрів та їхніх заступників, офіційні речники Міноборони США, Держдепартаменту та Білого дому Джен Псакі, а також журналісти американських ЗМІ.

Як повідомлялося, заступник голови Ради безпеки РФ, екс-президент Росії Дмитро Медведєв прогнозує, що санкції проти РФ триватимуть десятиліттями.

Наприклад, у символічну для РФ дату 9 травня США запровадили санкції проти керівництва Ощадбанку, Газпромбанку та кремлівських телеканалів.