Президент Фінляндії провів телефонні переговори з Ердоганом щодо НАТО

Фінський президент Саулі Нііністьо провів телефонні перемовини з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом для пошуку точок дотику в питанні вступу Фінляндії в Північноатлантичний альянс, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Sky News.

Нііністьо відзвітував про "відкриту й пряму" розмову з Ердоганом. Головною темою бесіда стала фінська заявка на вступ до НАТО.

"Я запевнив, що в статусі союзників по НАТО Фінляндія і Туреччина будуть віддані безпеці одне одного, і тому наші відносини стануть міцнішими. Фінляндія засуджує тероризм у всіх його формах і проявах. Тісний діалог триває" , – заявив Нііністьо.

Туреччина відмовилася негайно підтримати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу через їхню лояльність до Робітничої партії Курдистану. Турецька влада вважає її членів терористами.