Радник мера: фільтрацію у Маріуполі більше не оминути

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти ставлять нові блок-пости на грунтових дорогах, якими можна було оминути російську "фільтрацію", повідомляє Українська правда.

Про це вiн написав у Telegram.

"Наші джерела з міста повідомляють, що на фільтраційних пунктах пропуску та блок-постах навколо Маріуполя в бік Запоріжжя проходить ротація окупантів.

Колаборантів та представників так званої народної міліції днр змінюють на представників росгвардії та кадирівців.

Окрім того, окупанти встановлюють додаткові пункти контролю/блок-пости на грунтових дорогах, якими можна було оминути фільтраційний контроль".

За словами Андрющенка, від 21 травня будь-яка евакуація з Маріуполя стала неможливою до відкриття окремих коридорів в результаті перемовин керівництвом країни.

Радник мера закликав всіх, хто довірившись пропаганді та інформаційному вкиду окупантів, і збирався тимчасово повернутись в Маріуполь для вивозу особистих речей не робити цього.