Режисер Олівер Стоун: Путін перехворів на рак і був ізольований

Американський режисер Олівер Стоун, який раніше зняв пропагандистський фільм про Володимира Путіна, заявив, що російський диктатор перехворів на рак, повідомляє Новое время.

Таку заяву він зробив у подкасті журналіста Лекса Фрідмана.

Так, відповідаючи на питання, чи було рішення напасти на Україну безумством або стратегічним розрахунком, Стоун зазначив:

"Я не можу вам з упевненістю відповісти. По-перше, ми не знаємо, що йому сказали, чи давала розвідка дійсно йому правильні оцінки. Можливо, він не був добре поінформований про ступінь співпраці, яку могли надати росіяни, які живуть в Україні. Це могло бути одним з факторів того, що він некоректно оцінив наслідки [розв'язаної ним війни]" , — сказав режисер.

Стоун також додав про хворобу диктатора.

"І не забувайте таку річ: у Путіна був рак, і я думаю, він переміг його, але ще він був ізольований під час ковіду… Можливо, він втратив контакт з людьми. Але я спекулюю, я не знаю точно. Можливо, він думав, що [війна проти України] буде швидким рішенням" , — додав Стоун.

Раніше про те, що Путін серйозно хворий на рак заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Олівер Стоун познайомився з Путіним у 2015 році, а у 2017 році на екрани вийшли чотири серії його документального фільму Інтерв'ю з Путіним. У ньому вони, зокрема, обговорюють історію російсько-американських відносин, а також ситуацію в Сирії та Україні.

Олівер Стоун внесений у базу даних центру Миротворець за антиукраїнську пропаганду та пособництво російським окупантам.