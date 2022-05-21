ОВА: росіяни вдруге зруйнували міст між Сєверодонецьком та Лисичанськом

Російські загарбники знищили міст між містами Сєвєродонецьк та Лисичанськ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив очільник Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай у Telegram.

Це вже друге руйнування цього інфраструктурного об'єкту окупантами.

"Це вже вдруге. У липні 2014 року під час визволення Лисичанська бойовики підірвали проліт мосту під час відступу. Відтоді сполучення між двома стотисячними містами було ускладнене. Міст відновили у 2016 році. Сьогодні історія повторилася.

Сполучення між містами є".