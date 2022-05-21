Зеленський відкидає альтернативу статусу кандидата в ЄС для України

Зеленський відкидає альтернативу статусу кандидата в ЄС для України
Фото: president.gov.ua

Україна має отримати статус кандидата у Євросоюзі та вважає некоректними альтернативні ідеї, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції із прем'єр-міністром Португалії Антоніу Кошту.

Зеленський наголосив, що на його думку, ті, хто пропонують Україні "альтернативи" - свідомо чи несвідомо просувають інтереси РФ.

"Нам не потрібні (як замінник) будь-які можливості або доступ до тих чи інших фінансів. Це важливо для економіки України, але не потрібно нам як альтернатива кандидатству в ЄС. Нам не потрібні ці компроміси, бо це будуть компроміси не з Україною. Це буде черговий компроміс Європи з РФ. Я абсолютно впевнений, що це тиск і вплив російських чиновників, бюрократів та лобістів", - заявив Зеленський.

Заява Володимира Зеленського також свідчила, що він не має впевненості у підтримці кандидатства з боку Португалії вже в червні.

"Ми (з Антоніу Кошту) були відвертими і говорили про це. Я сказав відверто, кандидатство для України в Європейському Союзі – це важливий сигнал. Це ще не членство, але дуже важливий сигнал для нашого народу, який відстоює свою країну та європейські цінності", – додав президент.
"Дуже хочу вірити, що Португалія також буде на боці світу", - додав він.

Як повідомлялося, Польща та Португалія допоможуть Україні на шляху до ЄС.

Тим часом, Португалія готує для України нову зброю, але не коментує можливість надання протикорабельних систем.

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