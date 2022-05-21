Маркарова розповіла, на що саме підуть 40 млрд доларів від США

Посол Україна в США Оксана Маркарова розповіла на які цілі підуть 40 мільярдів доларів допомоги, яку нещодавно своїм підписом схвалив Джо Байден, повідомляє Економічна правда.

Про це вона повідомила у facebook.

Так, 23,75 млрд передбачено на безпекову та оборонну допомогу Україні, а також на зусилля США з посилення європейської безпеки. Зокрема:

6 млрд дол – на ініціативу сприяння безпеці України, включаючи надання озброєння, військового обладнання, підготовки, логістичної підтримки матеріально-технічного забезпечення, та розвідувальної підтримки.

4 млрд – на програму іноземного військового фінансування Держдепу США для додаткової підтримки Україні та країнам східного флангу НАТО щодо розбудови та зміцнення їх оборонних спроможностей;

8,7 млрд – на поповнення американських запасів озброєння та військової техніки, що були надані Україні.

3,9 млрд.дол. – Європейському командуванню операцій для підтримки місій, розвідувальну підтримку, додаткове озброєння та обладнання.

550 млн дол – для придбання боєприпасів для збільшення запасів Міноборони США та розробку стратегій захисту систем, визначених для можливого майбутнього експорту;

600 млн дол – для зменшення існуючих обмежень промислової бази з метою пришвидшення виробництва ракет та розширення спроможностей з видобутку критично важливих мінералів.

Також 9 млрд дол підуть на додаткову економічну та технічну допомогу Україні, в тому числі 8 млрд для надання прямої бюджетної підтримки.

Та 6,58 млрд на додаткову гуманітарну допомогу для вирішення проблеми продовольчої безпеки та допомоги людям, що постраждали від російської агресії.

Нагадуємо:

Президент США Джо Байден у суботу підписав закон про виділення пакету підтримки Україні обсягом 40 млрд доларів.