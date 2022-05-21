США відправили до України нову партію гаубиць M777

У Міноборони США повідомили, що 155-мм буксировані гаубиці M777 вже завантажили для транспортування до України льотчиками ВПС США в рамках військової допомоги, повідомляє Новое время.

Фото нової партії гаубиць для ЗСУ оприлюднили у соцмережах американського оборонного відомства.

19 травня США схвалили новий пакет військової допомоги для України на 100 мільйонів доларів, що включає надання 18 155-міліметрових гаубиць.

Раніше в рамках військової допомоги влада США вирішила передати Україні 90 гаубиць М777, більша частина з яких вже прибула до країни.

19 травня Сенат США проголосував за пакет допомоги Україні у розмірі 40 млрд доларів. Рішення підтримали 86 сенаторів, 11 виступили проти. 21 травня закон підписав президент США Джо Байден. Передбачається, що з цього пакету фінансуватимуть військову допомогу Україні в рамках програми ленд-лізу, яку Байден підписав 9 травня.