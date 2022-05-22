Зеленський і Драгі обговорили необхідність прискорити новий пакет санкцій ЄС

Президент України Володимир Зеленський 21 травня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Бесіда відбулася з ініціативи італійської сторони, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Про це Зеленський заявив у своєму Twitter.

"За його ініціативою відбулася телефонна розмова з Маріо Драгі" , - написав Зеленський.

Глава держави додав, що в ході бесіди обговорювалося оборонне співробітництво, необхідність прискорити шостий пакет санкцій ЄС проти Росії і розблокувати українські порти.