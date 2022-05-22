У Європарламенті закликали ввести нафтове ембарго проти РФ без Угорщини

Віцепрезидентка Європарламенту Катаріна Барлі закликала ухвалити рішення щодо запланованого нафтового ембарго ЄС проти Росії без участі Угорщини, повідомляє Deutsche Welle.

Про це вона заявила в інтерв'ю медіакомпанії Deutschlandfunk у суботу, 21 травня.

За її словами, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "водить ЄС за носа". Вимогу Будапешта про мільярдну допомогу вона вважає "майже нахабною", з урахуванням, що "усі знають, куди підуть гроші". Барлі звинуватила Орбана у тому, що він піклується про те, щоб гроші йшли по каналах його "сім'ї та кланів", зазначила вона, додавши, що в Угорщині існує "відверто корумпована система".

Ухвалення шостого пакета санкцій ЄС проти Росії затримується через позицію низки країн, найбільш залежних від постачання російської нафти. ЄС запропонував надати їм відстрочку на пошук нових постачальників сировини: Прага могла б запустити ембарго з липня 2024 року, а Будапешт та Братислава - з 2025 року.

Однак для Угорщини ця пропозиція видалася недостатньо вигідною. В обмін на згоду на нафтове ембарго проти Росії, запропоновану Єврокомісією, Будапешт вимагає від ЄС мільярдної допомоги. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у відеозверненні, опублікованому у Facebook, оцінив відмову від російської нафти у 15-18 мільярдів євро.