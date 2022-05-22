Штормовий вітер та дощі: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 22 травня в Україні очікуються сильні пориви вітру. При цьому місцями йтимуть короткочасні дощі, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Дізнайтеся погоду в вашому місті:

    Погода в Україні

    За даними синоптиків, сьогодні вночі у східних, північно-східних областях та Приазов'ї, вдень у північних областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

    Температура повітря складатиме:

    • у північних областях вночі +11 +13, вдень +14 +16 градусів;
    • на заході вночі +9 +13 градусів, а вдень +14 +23;
    • у східних областях вночі +12 +14, вдень +17 +21 градусів;
    • на півдні країни вночі +14 +17 градусів, а вдень +21 +23;
    • у центральних областях вночі +11 +13, вдень +15 +18 градусів.
    Штормовий вітер та дощі: прогноз погоди на сьогодні

    Погода в Києві

    Сьогодні в столиці вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Вдень стовпчики термометрів покажуть +13 +15, а вночі +10 +12.

    Штормовий вітер та дощі: прогноз погоди на сьогодні

    Новини

    Популярні теми форуму

    analytics