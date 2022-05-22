Блінкен пожартував про відносини з Путіним, процитувавши пісню Тейлор Свіфт

Держсекретар США Ентоні Блінкен пожартував про відносини з Росією, яка розв’язала повномасштабну війну проти України, процитувавши пісню Тейлор Свіфт, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні Держдепартаменту.

У суботу, 21 травня, голова Держдепу виступав у Джорджтаунському університеті.