Блінкен пожартував про відносини з Путіним, процитувавши пісню Тейлор Свіфт
Держсекретар США Ентоні Блінкен пожартував про відносини з Росією, яка розв’язала повномасштабну війну проти України, процитувавши пісню Тейлор Свіфт, повідомляє Новое время.
Про це йдеться в повідомленні Держдепартаменту.
У суботу, 21 травня, голова Держдепу виступав у Джорджтаунському університеті.
"Команда не дала мені принести сюди гітару, щоб присвятити виконання We Are Never Ever Getting Back Together [Ми більше ніколи не будемо разом] президенту Путіну. Сказали, це буде "недипломатично"", — заявив він, після чого зала розсміялася.