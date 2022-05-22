ОВА: росіяни вночі атакували ракетами Запорізьку область

Уночі 22 травня російські війська завдали ракетних ударів по одному з сіл у Вільнянському районі Запорізької області, є постраждалі, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні Запорізької обласної військової адміністрації.

"22 травня близько 02:44 російські війська запустили ракети по цивільній інфраструктурі одного з сіл на Вільнянщині Запорізької області" , – віжзначили у ОВА.

За попередніми даними, є постраждалі громадяни. На даний час, на місці події працюють відповідні служби.

У військові адміністрації додали, що вибухи, які вночі чули мешканці Запоріжжя, були звуками цього обстрілу.