ОВА: росіяни вночі атакували ракетами Запорізьку область

ОВА: росіяни вночі атакували ракетами Запорізьку область
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Уночі 22 травня російські війська завдали ракетних ударів по одному з сіл у Вільнянському районі Запорізької області, є постраждалі, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні Запорізької обласної військової адміністрації.

"22 травня близько 02:44 російські війська запустили ракети по цивільній інфраструктурі одного з сіл на Вільнянщині Запорізької області", – віжзначили у ОВА.

За попередніми даними, є постраждалі громадяни. На даний час, на місці події працюють відповідні служби.

У військові адміністрації додали, що вибухи, які вночі чули мешканці Запоріжжя, були звуками цього обстрілу.

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