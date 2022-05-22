Дуда приїхав в Україну та виступить у Раді

Президент Польщі Анджей Дуда прибув з візитом в Україну та у неділю виступить з промовою у Верховній Раді, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в повідомленні канцелярії Анджея Дуди.

"Президент Анджей Дуда перебуває в Україні. У неділю у Верховній Раді в Києві він виступить з промовою, ставши першим таким главою іноземної держави після спалаху війни" , - зазначають у повідомленні.

Prezydent @AndrzejDuda przebywa na Ukrainie. W niedzielę w Radzie Najwyższej w Kijowie wygłosi orędzie jako pierwsza głowa obcego państwa od wybuchu wojny. pic.twitter.com/ro2qIISh8O — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 21, 2022

Зазначимо, попри підвищені заходи безпеки в умовах війни про промову публічно повідомили до події, а не опісля.

Це вже не перший приїзд Анджея Дуди до України після 24 лютого - попередній був разом з лідерами Литви, Латвії та Естонії у середині квітня, під час якого президенти відвідали понищену війною Бородянку. Поїздку чотирьох президентів організувала Польща, яка разом з Україною забезпечувала її логістику та безпеку.

Днями в інтерв'ю польським ЗМІ Дуда заявив, що вважав би найкращим завершенням війни перемогу України з поверненням усіх окупованих територій.