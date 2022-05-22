Британська розвідка: РФ перекинула єдину роту БМПТ "Термінатор" під Сєверодонецьк

Єдина рота машин підтримки танків БМПТ "Термінатор", що діє в Росії, ймовірно, перекинута на Сєвєродонецький напрямок, повідомляє Новое время.

Про це повідомили у розвідці Великої Британії.

"Їхня присутність свідчить про те, що до цієї атаки причетне Центральне угруповання військ (ЦУВ), яке є єдиним з'єднанням, яке виставило цю машину. ЦУВ раніше зазнало великих втрат, не зумівши прорватися на схід від Києва на першому етапі вторгнення" , — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Росія розробила "Термінатор" після того, як усвідомила необхідність забезпечення спеціального захисту основних бойових танків, що використовуються під час афганської та чеченської війн.