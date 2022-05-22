Британська розвідка: РФ перекинула єдину роту БМПТ "Термінатор" під Сєверодонецьк
Єдина рота машин підтримки танків БМПТ "Термінатор", що діє в Росії, ймовірно, перекинута на Сєвєродонецький напрямок, повідомляє Новое время.
Про це повідомили у розвідці Великої Британії.
"Їхня присутність свідчить про те, що до цієї атаки причетне Центральне угруповання військ (ЦУВ), яке є єдиним з'єднанням, яке виставило цю машину. ЦУВ раніше зазнало великих втрат, не зумівши прорватися на схід від Києва на першому етапі вторгнення", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Росія розробила "Термінатор" після того, як усвідомила необхідність забезпечення спеціального захисту основних бойових танків, що використовуються під час афганської та чеченської війн.
"Район Сєверодонецька залишається одним із найближчих тактичних пріоритетів Росії. Однак за наявності максимум десяти Термінаторів вони навряд чи вплинуть на кампанію", — стверджують у британській розвідці.