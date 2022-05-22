ДСНС: на Луганщині окупанти обстрілювали всі населені пункти

В Луганській області російські війська посилили обстріли всіх населених пунктів. Точне число загиблих невідоме, адже під постійними обстрілами неможливо обстежувати територію після прильотів по житлових будинках та об‘єктах інфраструктури, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

Зазначається, що вчора, 21 травня, російська армія зруйнувала Павлоградський міст, який з‘єднував Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Внаслідок обстрілів чисельні руйнації в Рубіжному та Попасній. В Сєвєродонецьку вкотре займання квартир, які ліквідували рятувальники.

Крім того, протягом минулої доби поліція Луганської області змогла вивезла в безпечні міста 57 мешканців з Сєвєродонецька, Лисичанська та Білогорівки.

Як повідомляє глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, артилерійські та мінометні обстріли житлових кварталів з боку РФ продовжуються.

"Постраждав майже кожний підконтрольний населений пункт. Крім того, вчора були затримані декілька людей, які фотографували військову техніку. Ними займатиметься СБУ" , — зазначив він.

Відносно руйнувань житлового фонду: у Сєвєродонецьку за добу пошкоджено сім будинків, у Лисичанську — п’ять. Також по п’ять — у Тошківці та Нирковому. Чотири — у Врубівці, по три — у Гірському та Золотому, два — у Привіллі.