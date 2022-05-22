Гайдай: на Луганщині змінили час комендантської години

З 23 травня в Луганській області зміниться час комендантської години. Тепер вона діятиме з 21:00 до 05:00, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

Повідомляється, що з завтрашнього дня обмеження на пересування і спеціальний режим світломаскування в Луганській області будуть діяти з 21:00 до 05:00.

У ці години на вулиці та інших громадських місцях за службовими посвідченнями мають право перебувати працівники Луганської обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації, керівники військових, військово-цивільних адміністрацій населених пунктів, органів місцевого самоврядування, а також працівники правоохоронних органів, органів військового управління, військових частин і підрозділів ЗСУ.

За дотриманням комендантської години стежитимуть правоохоронні органи та військовослужбовці.

Зазначимо, сьогодні комендантська година в Луганській області почнеться як і раніше о 20:00.

Нагадаємо, раніше Донецька область теж оголосила про перехід на комендантську годину з 21:00 до 05:00 з понеділка, 23 травня.