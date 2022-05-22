У Генштабі повідомили про втрати російських військ із початку вторгнення

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російської армії в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.05 орієнтовно склали:

особового складу - близько 29050 (+200) осіб ліквідовано,

танків-1285 (+7),

бойових броньованих машин – 3141 (+25),

артилерійських систем – 599 (+3),

РСЗВ - 201,

кошти ППО – 93,

літаків - 204,

вертольотів - 170 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 470 (+8),

крилаті ракети - 107 (+3),

кораблі/катери - 13,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2194 (+16) од.,

спеціальна техніка – 43.

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку, додали в Генштабі.

Дані уточнюються.