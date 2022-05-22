У Генштабі повідомили про втрати російських військ із початку вторгнення
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російської армії в Україні з початку повномасштабного вторгнення.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 29050 (+200) осіб ліквідовано,
- танків-1285 (+7),
- бойових броньованих машин – 3141 (+25),
- артилерійських систем – 599 (+3),
- РСЗВ - 201,
- кошти ППО – 93,
- літаків - 204,
- вертольотів - 170 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 470 (+8),
- крилаті ракети - 107 (+3),
- кораблі/катери - 13,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2194 (+16) од.,
- спеціальна техніка – 43.
Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку, додали в Генштабі.
Дані уточнюються.