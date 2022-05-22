У Генштабі повідомили про втрати російських військ із початку вторгнення

У Генштабі повідомили про втрати російських військ із початку вторгнення
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російської армії в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.05 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 29050 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків-1285 (+7),
  • бойових броньованих машин – 3141 (+25),
  • артилерійських систем – 599 (+3),
  • РСЗВ - 201,
  • кошти ППО – 93,
  • літаків - 204,
  • вертольотів - 170 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 470 (+8),
  • крилаті ракети - 107 (+3),
  • кораблі/катери - 13,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2194 (+16) од.,
  • спеціальна техніка – 43.

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку, додали в Генштабі.

Дані уточнюються.

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