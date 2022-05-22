Синегубів: окупанти обстрілюють Харків та область, постраждали 11 людей

За минулу добу 22 травня російські окупанти продовжили обстріли міста Харкова та населених пунктів області, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що внаслідок обстрілу Салтівки у Харкові поранення отримали п’ять мирних мешканців. Також окупанти обстріляли Лозівський район, смт. Шевченкове та Чугуївський райони — троє поранених. Ще троє поранених — в місті Дергачі.

На території області тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог сконцентрований на утриманні займаних рубежів та недопущенні подальшого просування ЗСУ. На Ізюмщині російські окупанти готуються до відновлення наступу та ведуть обстріли в районах населених пунктів Вірнопілля, Дібрівне та Довгеньке.