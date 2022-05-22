Подоляк застеріг від торгу з РФ та закликав підтримати Україну зброєю

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк застеріг від торгу з Росією у зв'язку з блокадою експорту українського зерна через Чорне море та закликав натомість підтримати Україну зброєю, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив у своєму Twitter.

Подоляк навів цифри зі статті The Economist, в якій йдеться про те, що неможливість доставити на глобальні ринки продукцію з України може призвести до зростання цін і недоїдання мільйонів людей у всьому світі.

"The Economist прогнозує наслідки російської агресії та пропонує миру домовитися з Росією та Україною про міжнародні конвої продовольчих вантажів у Чорному морі. Торгуватися з країною, яка взяла в заручники сотні мільйонів людей? У нас є найкраща ідея: світ має домовитися про передачу Україні РСЗВ та іншої необхідної важкої зброї для розблокування Чорного моря. Далі ми все зробимо самі", - заявив він.

Як відомо, Україна – серед провідних експортерів зернових, кукурудзи, соняшника та олії. Повномасшабна війна та блокада традиційних маршрутів експорту сільськогосподарської продукції загрожує продовольчою кризою для багатьох країн, які значною мірою залежали від українського експорту.

Країни групи семи обговорюють, як можна розблокувати експорт зерна з України, а ЄС вже запропонував план підтримки експорту української сільськогосподарської продукції.

За інформацією ЗМІ, Білий дім працює над тим, щоб передати Україні сучасні протикорабельні ракети та допомогти подолати російську морську блокаду.

Також неофіційно повідомлялося, що Штати нібито розглядають призупинення деяких санкцій проти Білорусі в обмін на експорт українського зерна до портів у країнах Балтії через білоруську залізницю.