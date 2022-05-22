ОВА: у Миколаївській області пошкоджено понад 3600 цивільних об'єктів

На Миколаївщині з початку повномасштабної війни російські окупанти пошкодили або знищили понад 3 600 цивільних об'єктів. Більшість із них - житловий фонд, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Станом на 22 травня у Миколаївській області пошкоджено частково або повністю 3 617 цивільних об'єктів, серед них:

об'єкти житлового фонду – 2 571;

медичні установи – 33;

навчальні заклади – 190;

заклади культури – 86;

об'єкти промислових підприємств – 35;

об'єкти життєзабезпечення: газо – 145, електро – 284, водо – 16, теплопостачання – 53;

інші не військові об'єкти – 204.

Зараз без газопостачання лише 3 585 споживачів. Електроенергії, водопостачання та водовідведення немає у 92 населених пунктах області.

Нагадаємо, вчора російські окупанти завдали ракетного удару по базі будівельної компанії у Миколаївській області.