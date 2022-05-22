Мер: в Енергодарі отримав поранення колаборант Шевчик

В Енергодарі на вулиці Курчатова пролунав вибух. Виявилося, що невідомі підірвали двері під'їзді мера-колаборанта Андрія Шевчика, внаслідок чого він отримав поранення, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Telegram-канал міського голови Енергодару Дмитра Орлова.

Як зазначив Орлов, внаслідок вибуху поранення отримали:

"Гауляйтер" Андрій Шевчик;

охоронці мера-колаборанта.

Наразі відомо, що всіх постраждалих було госпіталізовано до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Обставини вибуху з'ясовуються. Ініціатори також невідомі.

Нагадаємо, що нещодавно російські військові викрали начальника Державної пожежно-рятувальної частини (ДПСЧ-13) Віталія Трояна в Енергодарі. Наступного дня пожежники вийшли на протест, проте окупанти їх розігнали.