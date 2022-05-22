Зеленський анонсував особливий статус польських громадян в Україні

Президент України Володимир Зеленський анонсував введення особливого статусу польських громадян в нашій країні. Відповідний законопроєкт він подасть до Верховної ради, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря.

"Президент України анонсував внесення до парламенту найближчим часом законопроєкту про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні" , - зазначила вона.

Деталей законопроєкту поки немає.