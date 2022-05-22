Президент Польщі Дуда розпочав свій виступ у Раді

Сьогодні, 22 травня, президент Польщі Анджей Дуда розпочав свій виступ у Верховній раді. У парламенті також присутній і глава держави Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram.

"У парламенті виступає президент Польщі Анджей Дуда. Також на виступі присутні президент України та уряд", - написав Железняк.

Оновлено. Згодом нардеп повідомив, що свій виступ розпочав і український президент Володимир Зеленський.

"Виступає президент України Володимир Зеленський зі словами подяки народу Польщі за допомогу та підтримку", - додав Желєзняк.

Нагадаємо, напередодні польський лідер Анджей Дуда прибув із візитом до України. Раніше анонсувалося, що він виступить із посланням до Верховної Ради як перший глава іноземної держави з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.