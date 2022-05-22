СБУ затримала російського агента, який хотів проникнути до лав ЗСУ

На Житомирщині правоохоронці затримали російського агента, який мав намір призватись до бойового підрозділу Збройних сил України для розвідувально-підривної діяльності на користь загарбників, повідомляє Укрінформ.

Про це Служба безпеки України повідомляє у Телеграмі.

За даними СБУ, затриманий допомагав росіянам під час тимчасового захоплення одного із населених пунктів.

На Донеччині правоохоронці затримали мешканця Краматорського району, якого ворог завербував для збору розвідданих підрозділами ЗСУ.

Також було заочно оголошено підозру одному з командирів Росгвардії, який брав участь у силовому захопленні Запорізької АЕС.

У Луганській області СБУ повідомила про підозру двом колаборанткам із Біловодського районного суду. Встановлено, що фігурантки добровільно погодилися на призначення до так званої "прокуратури ЛНР" та сприяли незаконному переслідуванню місцевих жителів.

У Києві до суду направили обвинувальний акт щодо посадової особи однієї зі столичних лікарень, яку Служба безпеки України викрила на співпраці з російськими загарбниками.

Як повідомлялося, в Одесі співробітники СБУ викрили та блокували діяльність проросійського інтернет-агітатора, який розповсюджував кремлівську пропаганду.