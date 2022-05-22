Геращенко: ЗСУ збили російський штурмовик у Луганській області

Українські військовослужбовці знищили російський штурмовик Су-25 (Грач) у Луганській області, повідомляє Корреспондент.

Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко у неділю, 22 травня.

"Вдалині догоряють залишки Су-25 збитого бійцями 3 Роти 80 ОМБр на Луганщині годину тому. Stinger спрацював на відмінно!", - написав він у Telegram.

За його даними, пілот літака катапультуватись не встиг. Геращенко додав, що у розпорядженні України ракет Stinger у п'ять разів більше, ніж у Росії є літаки та гелікоптери.

"Так що похорон для рідних пілотів буде ще багато! Ми будемо їх збивати швидше, ніж російські зможуть підготувати нових", - запевнив радник глави МВС.

Зазначимо, що це далеко не перший збитий Су-25 окупантів. Востаннє про знищення цього літака повідомлялось 16 травня.

А 18 травня на Харківщині українські військові знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Це сталося у районі міста Куп'янськ.