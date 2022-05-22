Геращенко: ЗСУ збили російський штурмовик у Луганській області
Українські військовослужбовці знищили російський штурмовик Су-25 (Грач) у Луганській області, повідомляє Корреспондент.
Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко у неділю, 22 травня.
"Вдалині догоряють залишки Су-25 збитого бійцями 3 Роти 80 ОМБр на Луганщині годину тому. Stinger спрацював на відмінно!", - написав він у Telegram.
За його даними, пілот літака катапультуватись не встиг. Геращенко додав, що у розпорядженні України ракет Stinger у п'ять разів більше, ніж у Росії є літаки та гелікоптери.
"Так що похорон для рідних пілотів буде ще багато! Ми будемо їх збивати швидше, ніж російські зможуть підготувати нових", - запевнив радник глави МВС.
Зазначимо, що це далеко не перший збитий Су-25 окупантів. Востаннє про знищення цього літака повідомлялось 16 травня.
А 18 травня на Харківщині українські військові знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Це сталося у районі міста Куп'янськ.