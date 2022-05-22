Сюжет на росТВ допоміг нацгвардійцям знищити ворожий "Тюльпан"

Завдяки сюжету російських пропагандистів українська артилерія вирахувала місцезнаходження та знищила самохідний міномет РФ "Тюльпан" у Луганській області, повідомляє Українська правда.

Про це повідомляє прес-центр Нацгвардії.

Вказано, що цей 240-мм самохідний міномет "Тюльпан" знищив міст між Сєверодонецьком та Лисичанськом та руйнував будинки Сєверодонецька.

Артилерія бригади швидкого реагування НГУ та 24 бригади імені Короля Данила спочатку виманила його з ангару, а потім знищила.

Дякуємо російським пропагандистам за наведення.

Також на тому ж місці було знищено автопарк техніки супротивника".