Дуда в Раді: ніхто не може порушити нашу єдність

У неділю, 22 травня, президент Польщі Анджей Дуда виступив у Верховній раді. Він пообіцяв зробити все можливе, аби Україна стала членом Євросоюзу, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Відео виступу польського президента опублікував нардеп Олексій Гончаренко.

"Ніхто не може порушити нашу єдність. Ні ворожі політики, ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні" , - заявив президент Польщі Дуда під час звернення з трибуни Верховної ради.

За його словами, після Бучі, Бородянки, Маріуполя з Росією не може бути справ, як це було завжди.

Також Дуда пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна стала членом Євросоюзу та подякував українським захисникам.