МОЗ: в Україні вірус мавпячої віспи не зафіксований

В Україні випадків захворювання на віспу мавп не зафіксовано, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в заяві Міністерства охорони здоров’я.

МОЗ отримало багато запитань щодо вірусу мавпячої віспи — віспоподібного захворювання, яке спричинюють віруси родини поксвірусів.

"Не варто панікувати. В Україні випадків захворювання на такий різновид віспи не зафіксовано" , - наголошують у міністерстві.

Всю відому на сьогодні інформацію — відповіді на найпоширеніші запитання стосовно цього захворювання: як передається хвороба, які ознаки та симптоми має, а також яка профілактика і діагностування віспи мавп, МОЗ пропонує у своїй інфографіці.

Якщо з’явиться нова інформація щодо хвороби, то про неї повідомлять додатково, запевняють у міністерстві.