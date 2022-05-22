Радник мера: окупанти в Маріуполі запровадили нову пропускну систему

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські загарбники змінили пропускну систему у Маріуполі та Маріупольському районі з 21 травня, повідомляє Українська правда.

Про це Андрющенко написав у Telegram.

"Маріуполь! Важливо! З учора (21 травня – ред.) у Маріуполі та Маріупольському районі окупанти запровадили нову пропускну систему".

За даними радника мера, тепер для в'їзду до Маріуполя потрібно отримати перепустку на авто та пасажирів. Термін дії пропуску три дні, але він одноразовий (тобто скористатися ним можна лише один раз).

Перепустки видає комендатура окупантів у пунктах фільтрації у Мангуші та Виноградному. Черга на отримання перепустки розписана вперед на кілька тижнів.

Для виїзду з Маріуполя автомобілем потрібна перепустка на виїзд на авто та пасажирів. Термін та правила дії аналогічні. Перепустку видають у так званих райвідділах "МВС ДНР".

Для пересування Маріупольським районом (без в'їзду в Маріуполь) також потрібна перепустка, яку потрібно отримати в Мангуші. Тобто проїзд із Мангуша до Ялти (або Урзуфа) без пропуску неможливий. Термін та порядок дії аналогічний.

Перепустка на авто потрібна навіть для пересування в самому Маріуполі між адміністративними районами.