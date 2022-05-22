Фінляндія конфіскувала російське майно на 76 млн євро

Управління зі стягнення боргів Фінляндії заморозило на суму 76 млн євро майно російських олігархів та інших осіб та компаній, які потрапили під санкції, які були накладені після нападу Росії на Україну, повідомляє Укрінформ.

Згідно з розслідуванням, проведеним журналістами видання Helsingin Sanomat, управління зі стягнення боргів заморозило у тому числі велику кількість вагонів товарних поїздів. Згідно з газетою, внаслідок санкцій було конфісковано понад 1000 таких вагонів. Їхня загальна вартість може досягати 20 мільйонів євро.

Управління зі стягнення боргів також вилучило, наприклад, великі партії цінної сировини. Наприклад, у порту Коккола знаходиться вантаж залізняку, вартість якого оцінюється в 40 млн євро.