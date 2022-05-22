Зеленський: Росія зруйнувала протиріччя з минулого між Україною та Польщею

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія своїм повномасштабним вторгненням мимоволі змусила Україну та Польщу забути суперечки з приводу спільного минулого, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав у виступі у Раді після виступу президента Польщі Анджея Дуди.

"В один день стало ясно, що всі ці суперечності – не мають сили, коли є сила такої загрози. Загрози виживанню наших народів. ​Ми з Анджєєм прагнули справжнього порозуміння між нашими народами, разом розбирали це "сховище". Ми планували збудувати Меморіал примирення на спільному кордоні. Але українські кордони перейшли ті﻿, хто хоче інших меморіалів. І присвячених зовсім не миру… ​Ми захищаємо спільний для нас всесвіт – під назвою свобода і незалежність, у часи, коли хтось чинить варварство космічного масштабу. ​Такого ж масштабу сьогодні сягає розуміння, взаємодія, дружба і братерство України і Польщі. 24 лютого ми почали писати новий том нашої спільної історії. Єдність наших народів має тривати вічність. Її ніколи більше не має паплюжити ворожнеча", - заявив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що між Україною та Польщею зараз настали часи єдності та взаєморозуміння, до яких колись закликали низку видатних діячів, починаючи з Папи Івана Павла Другого.

"Наші парламенти, уряди і загалом наші народи розуміють один одного як ніколи. І не важливо, кирилиця чи латиниця, не важливо як ми пишемо "воля" та "незалежність". Важливо, що про ці речі українці та поляки говорять однаково. І однаково готові їх захищати», – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, президент анонсував законопроект про розширені можливості для громадян Польщі в Україні.