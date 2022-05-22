Spiegel: німецька розвідка дізналася про неонацистiв в лавах сил РФ в Україні

Німецька розвідка має інформацію про те, що в лавах сил РФ, залучених у війну в Україні, присутні члени російських праворадикальних та неонацистських організацій, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Spiegel з посиланням на конфіденційний документ Федеральної розвідувальної служби, з яким змогли ознайомитися журналісти.

Семисторінковий огляд минулого тижня було передано декільком федеральним міністерствам.

У документі йдеться, що у війні проти України беруть участь члени щонайменше двох праворадикальних груп - "Російської імперської ліги" та "Русич", і з як мінімум однією особою праворадикальних поглядів Кремль співпрацює для своїх цілей. Автори огляду пишуть, що співпраця з такими угрупованнями "зводить до абсурду "денацифікацію України" як причину війни".

У документі не наводяться орієнтовні оцінки того, скільки представників таких організацій можуть бути залучені до бойових дій проти України, але наводяться імена окремих підрозділів - як "Російський імперський легіон", який вже з'являвся в ОРДЛО у 2014-2015 роках, та має власну тренувальну базу в Санкт-Петербурзі. Заступник керівника цієї організації, Дениса Гарієва, нібито загинув в Україні, а сам Гарієв та ще кілька бойовиків зазнали серйозних поранень. В огляді зазначають, що не знають, чи ці організації були залучені на прохання і провідного вищого керівництва РФ.

Про "Русича" в огляді пишуть, що ця група може бути пов'язана з ПВК Вагнера та брала участь у бойових діях на Донбасі у 2014-15 роках, а також, можливо, у Сирії. На етапі повномасштабної війни бойовики з "Русича" почали брати участь у боях пізніше початку квітня.

Аналітики BND включили до документа фото співзасновників "Русича", де один, Олексій М., позує з прапором зі свастикою, а його колега Ян П. показує нацистське вітання. Пишуть також про праворадикала Олександра М. родом із Донецька, який у квітні через Телеграм шукав добровольців для війни проти України. Зазначається, що він сам воював на боці бойовиків і працював кореспондентом для російського "Першого каналу".